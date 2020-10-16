Сан-Франциско, США, , 04:14 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Twitter, ранее зафиксированные сервисом Downdetector, были вызваны внутренним сбоем, а не хакерской атакой. Об этом говорится в распространённом 15 октября заявлении администрации Twitter.

Отметив, что социальная сеть для многих была недоступна и в настоящее время ведутся работы над восстановлением её полной функциональности, в администрации сервиса не подтвердили версию о хакерской атаке, якобы вызвавшей сбой.

«У нас имелись некоторые трудности с внутренними системами, нет никаких свидетельств несанкционированного проникновения или хакерской атаки», — говорится в заявлении.

Ранее мониторинговый сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы, зафиксировал сбой в работе социальной сети Twitter в ряде стран, включая США, Великобританию и Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи из разных стран сообщают о неполадках в работе социальной сети Instagram.

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