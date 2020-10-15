Токио, , 14:31 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представит свой новый бюджетный кроссовер Magnit 21 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас модель проходит заключительные тестовые испытания в Японии. Кроссовер изначально появится на индийском авторынке, однако в будущем он может стать глобальным авто. Не исключено, что он поступит и на российский рынок.

В движение будущую новинку будет приводить однолитровый атмосферный двигатель максимальной производительностью 72 л. с. Силовой агрегат будет работать с механической коробкой передач либо с роботизированной трансмиссией.

Также в линейке моторов будет присутствовать турбированный движок максимальной мощностью 95 «лошадей». Он в зависимости от комплектации будет сочетаться с «механикой» или вариатором.

Ранее компания Nissan представила версию электрохэтчбека Leaf с мобильным источником питания для экстренных служб. Автомобиль может запитать разное оборудование экстренных служб в условиях отсутствия электроснабжения при техногенных и природных катастрофах.

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