Токио, , 08:01 — REGNUM Работу второго энергоблока АЭС «Онагава», расположенной в префектуре Мияги, соседней с префектурой Фукусима, планируют возобновить местные власти. Об этом 14 октября сообщает агентство Киодо.

Работа этого энергоблока, расположенного на северо-востоке Японии, была приостановлена после землетрясения и цунами 2011 года. По информации агентства, это первый случай, когда в Японии будет восстановлена работа АЭС, расположенной в районе, на который непосредственно обрушился удар стихии. Агентство подчёркивает, что власти Мияги планируют обнародовать соответствующее решение в течение года.

Напомним, что доля атомной энергетики в энергобалансе Японии до аварии на АЭС «Фукусима-1» составляла около 30%. В настоящее время из-за вынужденного временного отказа от использования АЭС в стране работают лишь восемь энергоблоков на пяти станциях.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 25 сентября на заседании кабинета министров подчеркнул, что восстановление префектуры Фукусима, пострадавшей от сильного землетрясения и цунами и аварии на АЭС в марте 2011 года, остаётся одним из главных приоритетов правительства Японии.

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