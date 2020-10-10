Брюссель, , 08:52 — REGNUM Операторы связи Orange и Proximus решили использовать оборудование шведской компании Nokia при создании сетей 5G в Бельгии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Независимый консультант по телекоммуникациям Джон Стрэнд объяснил, что ранее Бельгия полностью полагалась на китайских поставщиков при создании инфраструктуры мобильной связи. Этой инфраструктурой пользовались и сотрудники НАТО, чья штаб-квартира расположена в Брюсселе.

Единственным оператором связи в Бельгии, не определившимся с поставщиком оборудования для сетей 5G, остаётся компания Telenet. В настоящее время этот оператор использует оборудование китайской компании ZTE. Решение о выборе поставщика оборудования для сетей 5G будет объявлено в первой половине 2021 года.

По оценкам экспертов, доля китайского оборудования в сетях четвёртого поколения мобильной связи (4G/LTE) в странах Евросоюза составляет около одной трети. Под давлением правительства США многие страны ЕС начали отказываться от телекоммуникационного оборудования китайских компаний при создании сетей 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что британские операторы не будут использовать оборудование Huawei при создании сетей 5G.

Читайте ранее в этом сюжете: В Huawei призвали не ограничивать участие компании в проектах 5G в Германии