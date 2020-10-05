Берлин, , 12:55 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance представило свой проект под названием MH4 GTR — двухдверное трековое авто, созданное на основе BMW M4 DTM Champion Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

MH4 GTR отличается от базового автомобиля более габаритным антикрылом, коваными колёсными дисками размером 20 дюймов, а также модернизированным сплиттером и карбоновым диффузором. Также тюнеры оснастят модель рулевым колесом с карбоновыми вставками и фирменной цветовой схемой на кузове.

Специалисты компании установили в авто новый интеркулер, алюминиевые патрубки, гоночные даунпайпы и перепрошили программное обеспечение.

Под капотом автомобиля функционирует трёхлитровый твин-турбомотор мощностью 700 «лошадей» (980 Нм). Кроме того, была доработана семискоростная трансмиссия с двумя сцеплениями. Скоростные характеристики новинки пока не сообщаются.

Ранее BMW Motorrad представило спортбайк BMW M 1000 RR. В движение мотоцикл приводит четырехцилиндровый мотор, созданный на базе двигателя S RR максимальной мощностью 156 кВт (212 л. с.).

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