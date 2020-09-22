Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Атомный ледокол «Арктика» только что отошел от стенки Балтийского завода в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Ледоколу предстоят ледовые испытания, после которых он пришвартуется в Мурманске, где и будет подписан акт приемки атомохода.

Ледокол «Арктика» Пресс-служба АО «Балтийский завод»

«Арктика» — первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220. Он уже прошел ходовые испытания в Финском заливе, но заказчики — «Росатом» и «Атомфлот» — решили сначала проверить его во льдах. На борту находятся 52 члена экипажа и более 60 человек сдаточной команды.

«Сдаточной команде на борт, сходню снять, концы отдать», — объявил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.

По Неве до Финского залива ледокол дотянут буксиры, затем он перейдет на самостоятельный ход.

Уникальное судно впервые окажется в экстремальных условиях арктических льдов, где ему предстоит подтвердить звание флагмана ледокольного флота России. Переход может занять 10−14 дней.

«Для наших моряков это точно радостный день. У них появляется окончательно светлое будущее, я считаю, на 50 лет минимум. А там, даст бог, другие наши поколения построят, наверняка, еще более лучшие ледоколы. Самое главное сегодня для меня лично — поднимается знамя России в Ледовитом океане, которое мы, моряки атомного ледокольного флота, не дадим никогда опустить», — заявил замгендиректора «Росатома», глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

По высоте ледокол сравним с шестиэтажным домом, он достигает 170 метров в длину и 35 метров в ширину. «Арктика» оснащена ядерной энергоустановкой, мощность ледокола составляет около 50 МВт, он способен развивать скорость почти в 22 узла и по чистой воде и прорубать почти трехметровую толщу льда. В условиях Крайнего Севера ледокол может работать до полугода.

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