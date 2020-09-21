Бразилиа, , 01:52 — REGNUM В бразильский порт Итажаи и Навегантис (штат Санта-Катарина) прибыло судно Elke с первым шведским истребителем Gripen для ВВС Бразилии. Об этом 20 сентября сообщает газета Folha de S.Paulo.

По её данным, судно с самолётом на борту вышло из шведского Норрчёпинга 29 августа.

Предполагается, что уже 25 сентября прибывший истребитель будет переброшен с местного аэродрома в город Гавиау-Пейшоту (штат Сан-Паулу) для лётных испытаний. Впервые публично представить новый истребитель планируется в рамках празднования дня ВВС Бразилиа 23 октября. На вооружение он будет принят во второй половине 2021 года, после прибытия других самолётов.

Всего ВВС Бразилии рассчитывают получить 36 истребителей Gripen, из которых, в соответствии с заключённым в 2014 году между шведским военно-промышленным концерном SAAB и бразильским авиапроизводителем Embraer контрактом, 15 будут построены на заводе в Гавиау-Пейшоту. Последний самолёт в рамках контракта должен быть поставлен в 2024 году.

Напомним, что в тендере, проводимом в Бразилии с 2007 года при участии всех мировых производителей боевых самолётов, включая российскую компанию «Сухой» а американские Lockheed Martin и Boeing, шведский Gripen оказался самым дешёвым из трёх финалистов конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии начнётся строительство нового авиазавода для производства некоторых узлов для истребителей Gripen, разработанных в Швеции.

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