Маунтин-Вью, США, , 00:04 — REGNUM Меню «поделиться» в приложении «Google Фото» изменила компания Google. Об этом 19 сентября сообщает портал AndroidPolice.

Выяснилось, что недавнее обновление данного приложения подвергло изменению меню «поделиться» для отправки изображений в другие приложения и другим пользователям.

Теперь, вместо долгой горизонтальной прокрутки доступных действий, приложение выводит все необходимые действия в одну строку.

Отметим, что интернет-пользователи часто выражали своё негодование по поводу неудобства, связанного с использованием данной функции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа стало известно, что компания Google добавит возможность использовать сервис для видеосвязи «Google Duo» на телевизорах и устройствах под управлением операционной системы Android TV.