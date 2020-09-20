Москва, , 16:05 — REGNUM Кандидаты в космонавты должны обладать высоким интеллектом, инженерным складом ума, отличной физической подготовкой и крепким здоровьем, заявил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), Герой России Павел Власов в интервью журналу «Русский космос».

Павел Власов Apetrov09703

Начальник ЦПК рассказал о ходе третьего открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса. Он сообщил, что до стадии очного этапа дошли 53 человека. Павел Власов отметил, что наиболее активный интерес к пилотируемой космонавтике проявляют специалисты ракетно-космической отрасли и смежных отраслей. В частности, в ходе третьего открытого набора заявления с пакетами документов подали 21 специалист из ракетно-космической отрасли, 12 военнослужащих и три сотрудника Росатома.

Глава ЦПК добавил, что участники третьего набора будут готовиться уже не только к экспедициям на Международную космическую станцию, но и к полётам по лунной программе. Он отметил, что новые пилотируемые программы потребуют и расширения специальностей космонавтов.

«На сегодня нам нужны космонавты-универсалы, которые могут быть командирами пилотируемых кораблей и станции, бортинженерами, врачами, учеными, проводящими научные эксперименты на борту МКС. Полагаю, в интересах лунной и последующих программ мы будем готовить не только космонавтов-испытателей, но и космонавтов-исследователей», — подчеркнул Власов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе главный конструктор разрабатываемого корабля «Орёл» Игорь Хамиц рассказал, что он сможет использоваться не только для рейсов на МКС, но и для полётов на Луну.

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