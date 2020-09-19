Москва, , 12:14 — REGNUM Специалисты компании S7 ведут разработку ракеты-носителя лёгкого класса с возвращаемой первой ступенью. Об этом сообщается на сайте Центра разработок S7.

Отмечается, что работы по созданию лёгкой ракеты-носителя были начаты в 2019 году. В Центре разработок S7 отмечают, что полученные наработки смогут использоваться и при промышленном изготовлении ракет среднего класса для запуска с плавучего космодрома «Морской старт».

Аэрокосмическая компания S7 Space была создана холдингом S7 Group в 2016 году. В 2016 году S7 Group приобрела плавучий космодром «Морской старт», который в 2020 году был перебазирован в Россию. В декабре 2018 года компания S7 Space получила лицензию на осуществление космической деятельности в части создания ракет-носителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что после модернизации с плавучего космодрома «Морской старт» можно будет осуществлять запуски ракет «Союз-5» в штатной модификации.

Читайте ранее в этом сюжете: Плавучий космодром «Морской старт» модернизируют под запуски ракет «Союз-5»