Москва, , 12:51 — REGNUM На начало второго полугодия 2020 года средний возраст зарегистрированных в России легковых автомобилей составлял 13,6 года. Об этом 18 сентября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что в Поволжском ФО самые «молодые» автомобили. Средний возраст легковушек в автопарке Поволжья составляет 12 лет. Немного больше этот показатель в Центральном ФО — 12,2 года. Следом по показателю среднего возраста авто идёт Урал (12,7 года) и Северо-Западный ФО (13 лет).

Самый старый автопарк на Дальнем Востоке. Там средний возраст легковушек составляет 20,3 года.

Ранее стало известно, что в России выросли продажи автомобилей с пробегом в возрасте 8−9 лет.

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