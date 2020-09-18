Москва, , 08:38 — REGNUM Российская госкорпорация «Роскомос» планирует изменить облик новой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Отмечается, что по результатам технического проекта в части облика ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки на создание космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса.

Уточнение облика ракеты планируют провести в 2020 и 2021 годах. Результаты технического проекта дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты, уточнили в корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, эскизный проект ракеты, способной вывести космический корабль на орбиту Луны, был одобрен в конце 2019 года. По планам Роскосмоса, в 2028 году должны начаться лётно-конструкторские испытания ракеты, разрабатываемой на технической базе ракеты-носителя «Союз-5».

«Енисей» будет иметь грузоподъемность 88 тонн и должен обеспечивать вывод пилотируемого 20-тонного корабля на лунную орбиту. Это является необходимым техническим условием начала пилотируемых экспедиций к Луне.

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