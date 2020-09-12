Москва, , 05:36 — REGNUM Работы по восстановлению плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться уже в ноябре 2020 года, заявил 11 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в передаче «Линия генерального» на своей странице в YouTube.

«Дальше, я считаю, (нужно за) пару месяцев решить все вопросы, юридические вопросы, и приступить к модернизации комплекса», — сказал руководитель госкорпорации.

Он отметил, что некоторые технические решения с «Морского старта» могут применяться при развитии наземной космической инфраструктуры, а сам плавучий космодром может использоваться в будущем не только при запусках с экватора.

Напомним, доставленный из США комплекс «Морской старт» сегодня базируется в порту Славянка (Приморский край). Предполагается, что его модернизация завершится в 2024 году. Для запусков с этой платформы в будущем планируют использовать ракету «Союз-5», которая сможет выводить на орбиту более 20 тонн полезной нагрузки.

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