Пекин, , 23:11 — REGNUM Российский противотанковый ракетный комплекс «Гермес» стал фаворитом и звездой военно-технического форума «Армия-2020», сообщает 10 сентября официальный интернет-ресурс Народно-Освободительной армии Китая «Чжунго Цзюньван».

Противотанковый ракетный комплекс «Гермес» © «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»

Эффективность этого комплекса, получившего неофициальное прозвище «потрошитель танков», высоко оценена как китайскими военными, так и их коллегами из Западной Европы и США.

По мнению китайских военных, на сегодняшний день это самое эффективное противотанковое оружие в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный комплекс «Гермес», разработанный тульским Конструкторским бюро вооружений способен с высокой точностью уничтожать с расстояния до 100 км бронетехнику, инженерные сооружения и маловысотные низкоскоростные воздушные цели.

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