Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Статистика компании Net Applications по веб-аналитике выявила, что среди пользователей операционных систем 1,26% все еще работают на Windows XP. Об этом 6 апреля сообщает портал TechRadar.

Цифры приводятся за август 2020 года, когда старенькой Windows XP исполнилось уже 19 лет. И это, несмотря на то, что 14 апреля 2014 года компания Microsoft официально завершила поддержку операционки.

Если подсчитать определенное количество устройств на Windows XP, то из потенциального общего числа компьютеров в количестве двух миллиардов данная операционка установлена у более чем 25 млн пользователей.

Эксперты компании отмечают, что наибольшее количество людей пользуется актуальной десятой версией Windows. Таковых насчитывается 60% от общего числа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа стало известно о рекомендации Федерального бюро расследований США отказаться от использования Windows 7. Как считают в ведомстве, после прекращения поддержки устаревшей операционки она стала легкой целью для хакерских атак.