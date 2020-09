Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.

Старт ракеты (сс) SpaceX

Космический запуск был произведен в 15:46 мск со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал.

После завершения миссии первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Отметим, что на данный момент орбитальная группировка SpaceX уже насчитывает 653 космических аппаратов, а в планах компании указывается развертывание 12 тыс. мини-спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любом районе Земли.

