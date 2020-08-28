Кубинка, Московская область, , 13:26 — REGNUM Новый российский многофункциональный комплекс для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Сапсан-Конвой», который разрабатывает концерн «Автоматика», в случае его удачных испытаний на учениях «Кавказ-2020» может быть направлен в Сирию. Об этом 28 августа заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на международном форуме «Армия-2020».

В ходе осмотра главой Минобороны РФ экспозиции ему представили мобильный комплекс «Сапсан-Конвой», который предназначен для борьбы с беспилотниками.

«У нас есть необходимость в развитии таких средств. Если он у вас готов к испытаниям, давайте его опробуем на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». И, если он себя положительно зарекомендует, отправим его в Сирию», — сказал Шойгу.

Также он отметил, что разработчикам нужно сокращать время, которое проходит от момента разработки до принятия новых образцов на вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что на форуме «Армия-2020» Россия намеревается подписать с зарубежными партнерами соглашения на поставку вооружений на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов.