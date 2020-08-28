Кубинка, Московская область, , 11:58 — REGNUM На форуме «Армия-2020» Россия намеревается подписать с зарубежными партнерами соглашения на поставку вооружений на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов. Об этом 28 августа сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«На этом форуме действительно будут подписаны контракты, некоторые уже подписаны. Это не одна сотня миллионов долларов», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 23 августа, когда открылся форум «Армия-2020», глава ФСВТС заявил, что с начала года Россия продала вооружений на общую сумму $7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Северной Осетии 27 августа состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020».