Тайбэй, , 15:37 — REGNUM Тайваньская компания TSMC выпустила более миллиарда чипов по 7-нанометровому технологическому процессу. Об этом сообщает пресс-служба TSMC.

Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковых микросхем запустил массовое производство чипов по 7-нм техпроцессу в апреле 2018 года. В конце июля с производственных линий компании сошёл миллиардный 7-нм чип.

В TSMC отмечают, что изготовленные по новому техпроцессу чипы используются в более 100 электронных устройствах от нескольких десятков производителей. Эти чипы применяются не только в персональных компьютерах, планшетах и смартфонах, но также в автомобильных компьютерных системах и центрах обработки данных.

Важным достижением для компании стало то, что внедрение 7-нм технологии произошло быстрее, чем при переходе к предыдущим технологическим процессам. Также в компании сообщили о запуске первых линий для массового производства 6-нм чипов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле TSMC представила финансовый отчёт за второй квартал 2020 года. Выручка компании за этот период составила около $4,1 млрд, что является самым большим показателем с первого квартала 2014 года.

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