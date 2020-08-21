Лондон, , 10:58 — REGNUM Британское тюнинг-ателье Kahn Design представило свою версию премиального пикапа Mercedes X-Class. Об этом сообщает издание TopGear.

Создана британская версия X-Class в стиле «армейский шик». Тюнеры оснастили авто большим числом опций, среди которых пуленепробиваемое стекло, металлическая защита бампера и модернизированная фальшрадиаторная решётка с вертикальными планками.

Кроме того, рестайлинговое авто комплектуется 22-дюймовыми колёсными дисками с пятью наборами двойных спиц и боковыми ступеньками под дверьми. Кузов модели окрашен в черный цвет и имеет трёхмерную текстуру.

Что же касается салона, то там находятся обтянутые высококачественной кожей кресла.

Стоит модифицированная версия модели 63 999 фунтов стерлингов (около 6,18 млн рублей).

Напомним, компания Mercedes-Benz из-за слабого спроса больше не продаёт X-Class. Так, в 2019 году дилерам компании удалось реализовать только 15 300 экземпляров таких пикапов.

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