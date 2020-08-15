Москва, , 07:40 — REGNUM Специалисты Центра им. Хруничева отправили ракету-носитель «Ангара-А5» на космодром «Плесецк» для подготовки к испытательному запуску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

РН Ангара-А5 Mil.ru

По данным агентства, транспортировка ракеты-носителя производится посредством железнодорожного транспорта. Ожидается, что эшелон с «Ангарой» прибудет на «Плесецк» 17 августа, после чего специалисты космодрома начнут подготовку ракеты к запуску.

Предстоящий пуск станет вторым для тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5». Первый испытательный запуск этой ракеты состоялся в декабре 2014 года.

13 августа в Роскосмосе сообщили, что ракета «Ангара-А5» успешно прошла проверки в контрольно-испытательной станции Центра им. Хруничева и готова к возобновлению лётных испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин заявил, что очередной квалификационный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» состоится до конца текущего года.

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