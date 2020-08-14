Гарвард, США, , 06:18 — REGNUM В США в возрасте 91 года ушел из жизни инженер Рассел Кирш, которого считают изобретателем пикселя. Об этом 13 августа сообщил журнал PC Gamer.

Кирш придумал свою концепцию за много лет до того, как появились компьютеры в привычном для всех виде — в 1957 году. Первым в мире цифровым изображением, созданным при помощи этой технологии, была фотография сына изобретателя. Её разрешение составляло 176 на 176 пикселей. Кирш также считается создателем первого цифрового сканера.

https://twitter.com/In___Memoriam/status/1294030314310950912

Рассел Кирш учился в Гарварде и Массачусетском технологическом институте, а затем работал в Национальный институт стандартов и технологий США. Его сын Уолтер Кирш сейчас проживает в штате США Орегон и работает в компании Intel.