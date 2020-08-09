Москва, , 14:56 — REGNUM На каждого члена экипажа нового космического корабля «Орёл» будет приходится вдвое больший объём пространства жилого отсека, чем в используемых кораблях серии «Союз». Об этом сообщил главный конструктор корабля «Орёл» Игорь Хамиц в интервью журналу «Русский космос».

КК Федерация/Орёл Arms-expo.ru

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает корабль «Орёл» для выполнения двух основных задач: доставки экипажей на Международную космическую станцию и пилотируемых миссий к Луне. Генеральный конструктор проекта Игорь Хамиц рассказал, что жилой отсек разрабатываемого корабля будет состоять из одного модуля.

Он отметил, что на каждого члена экипажа будет приходиться 2,3 кубических метра свободного объёма жилого отсека. Эти показатели вдвое превышают характеристики кораблей «Союз», которые в настоящее время используются для полётов к МКС.

Хамиц добавил, что штатный экипаж корабля «Орёл» будет состоять из четырёх человек. При этом в случае необходимости жилой отсек сможет оснащаться двумя дополнительными местами для возвращения с МКС шести человек. Помимо экипажа при полёте к Луне корабль сможет нести дополнительные 100 кг полезной нагрузки, при доставке экипажей на борт МКС масса полезного груза сможет достигать 500 кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый испытательный полёт корабля «Орёл» запланирован на конец 2023 года.

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