Пекин, , 10:32 — REGNUM Китайское национальное космическое управление CNSA запросило у учащихся средних школ и вузов страны предложения по полезной нагрузке для миссии по изучению Луны «Чанъэ-7». Об этом сообщает газета China Daily.

Соответствующие предложения от учащихся средних и высших образовательных учреждений принимают Министерство образования, Министерство науки и технологии, а также Китайская академия наук до 31 октября. Помимо очередной лунной миссии студенты также смогут предложить идеи по полезной нагрузке для зонда, который будет запущен к астероиду 2016HO3 и комете 133P.

В CNSA рассчитывают, что эта программа поможет пробудить интерес у учащихся к исследованиям в сфере космоса и подтолкнуть к специализации в этой отрасли. Планируется, что миссия «Чанъэ-7» позволит продвинуться в изучении Южного полюса Луны, включая рельеф местности и физический состав лунной поверхности в этом регионе спутника.

Первая китайская автоматическая станция серии «Чанъэ» была запущена в октябре 2007 года. Станция успешно совершила облёт Луны, в результате с помощью полученных с приборов станции данных была построена объёмная карта спутника Земли. Станция «Чанъэ-4» стала первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны. Проекты китайских миссий «Чанъэ-5», «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7» находятся в разработке. Планируется, что «Чанъэ-5» станет первой возвращаемой лунной миссией Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года заместитель директора центра исследований Луны и космоса CNSA Юй Гобинь заявил, что российские и китайские специалисты прорабатывают возможность сотрудничества при реализации лунных миссий «Луна-26» и «Чанъэ-7».

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