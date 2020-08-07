Казань, , 11:31 — REGNUM В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и для повышения безопасности движения на 11-ти железнодорожных переездах Казанского региона Горьковской железной дороги до конца текущего года установят системы фото‑ и видеофиксации. Девять комплексов на переездах с наиболее интенсивным движением автотранспорта появятся в Татарии, еще два — в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Оборудование представляет собой систему технических средств, которая распознает государственные регистрационные знаки проезжающих через переезд машин на запрещенный сигнал светофора. Информация о нарушителях поступает в ГИБДД. После обработки данных в отношении виновных применяют меры административного наказания в виде штрафов.

Всего на полигоне Казанского региона системой видео‑ и фотофиксации оборудовано 30 железнодорожных переездов.

ИА REGNUM напоминает, в июне в Татарии начали определять соблюдение масочного режима и безопасной дистанции. Новая технология на основе искусственного интеллекта работала в казанском метрополитене на станции «Проспект Победы». С помощью технологий компьютерного зрения видеокамеры фиксировали наличие масок на пассажирах и соблюдение ими дистанции.

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