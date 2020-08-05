Пекин, , 10:00 — REGNUM Китай планирует запустить на орбиту еще два метеорологических спутника в 2021 году, сообщили 6 августа в Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации.

Одним из них является спутник Fengyun-3E (FY-3E). Это пятый представитель полярных орбитальных спутников серии Fengyun-3 и первый в мире метеорологический спутник на рассветно-закатной солнечно-синхронной орбите.

Вторым спутником станет Fengyun-4B (FY-4B), который станет вторым геостационарным метеорологическим спутником семейства Fengyun-4. Спутник FY-4A был запущен в космос в декабре 2016 года.