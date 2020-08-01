Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) совершил 50-тысячный оборот вокруг Луны 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Американская межпланетная станция LRO была запущена с помощью ракеты-носителя Atlas V 19 июня 2009 года. Через четыре дня зонд был выведен на орбиту вокруг Луны.

Зонд LRO оснащён несколькими научными инструментами, предназначенными для измерения теплового излучения лунной поверхности, поиска льда в кратерах и составления точной карты высот Луны. Главная оптическая камера космического аппарата позволяет получать фотографии поверхности Луны с разрешением до полуметра.

В NASA отмечают, что за 50 тысяч оборотов вокруг Луны приборы LRO позволили получить 2,9 млн фотографий и провести более 524 млрд тепловых измерений. Всего за это время с зонда в наземные центры было передано около 1,2 петабайта данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года с помощью зонда LRO в кратерах на южном полюсе Луны были обнаружены ранее неизвестные залежи льда.

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