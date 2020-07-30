Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Космический корабль США Crew Dragon проведет отстыковку от Международной космической станции (МКС) 1 августа в 19:34 (02:34 мск 2 августа) и приземлится на воду возле побережья штата Флорида в 14:42 (21:42 мск) 2 августа. Об этом 30 июля рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на видеоконференции, которая транслировалась на сайте NASA.

«Мы завершили процесс подготовки к возвращению корабля», — заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

Также он указал, что находящиеся на борту Crew Dragon астронавты Даг Хёрли и Роберт Бенкен должны вернуться на Землю 2 августа, однако это во многом будет зависеть от условий погоды.

Кроме этого, глава NASA уточнил, что астронавт Крис Кэссиди останется на борту МКС еще на некоторое время, при этом в настоящее время кроме американских астронавтов на МКС ведут работы российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Помимо этого, менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич заявил, что отстыковка космического корабля пройдет в автоматическом режиме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 июля компания Virgin Galactic представила интерьер кабины Space Ship Two, предназначенной для «туристических» полетов.