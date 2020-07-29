Нью-Йорк, США, , 04:40 — REGNUM Марсоходу Perseverance («Настойчивость») предстоит собрать 40 образцов грунта в кратере Йезеро, которые в 2031 году должны будут вернуться на Землю для исследований, сообщил 28 июля эксперт NASA Джефф Грэмли на видеоконференции в Центре космических полетов имени Кеннеди.

По его словам, сначала марсоход возьмёт пробы грунта и оставит их на поверхности Марса. Затем их подберёт другой марсоход, который будет запущен в 2026 году.

«На нём будет установлена возвращаемая ступень, куда будут загружены образцы, и она доставит их на орбиту к орбитальному модулю, а оттуда они будут направлены на Землю», — сообщил Грэмли.

В свою очередь эксперт NASA Лайза Прэтт сообщила, что командой миссии предприняты все усилия, чтобы не занести биологические образцы в пробы марсианского грунта. Для этого оборудование марсохода обработали при температуре свыше 150 °C, а перед отправкой на Землю образцы будут помещены в тщательно изолированные титановые контейнеры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance будет запущена с косомдрома на мысе Канаверал 30 июля. Космический аппарат должен прибыть на Марс в феврале 2021 года.

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