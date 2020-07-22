Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Самолеты Boeing 737 MAX скорее всего не будут использоваться для авиаперевозок до окончания 2020 года. Об этом 21 июля сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации источников газеты, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США приняло решение сперва изучить комментарии всех заинтересованных сторон и только после этого принять решение о сертификации программного обеспечения самолёта модели Boeing 737 MAX. Из этого следует, что разрешение на полёты будет получено в США только к октябрю или ноябрю 2020 года. Получение разрешения в других странах также потребует дополнительного времени от нескольких недель и больше.

В публикации также отмечается, что из-за необходимости проверки качества технического обслуживания этих самолётов у авиаперевозчиков, а также подготовки пилотов, начало пассажирских перевозок может быть отложено вплоть до февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта США обнаружило нарушения при сертификации авиалайнеров Boeing 737 MAX у Федерального авиационного управления (ФАУ). В частности, Boeing представила авиарегулятору систему улучшения маневренности MCAS как улучшенный вариант старой системы.

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