Москва, , 16:53 — REGNUM Доля современных кораблей в составе Военно-морского флота России к 2027 году должна преодолеть отметку в 70%, заявил 20 июля президент РФ Владимир Путин, участвуя в режиме видеоконференции в закладке двух десантных кораблей на судостроительном предприятии в Керчи.

Корабли военно-морского флота (ВМФ) России Mil.ru

Глава российского государства подчеркнул, что для решения этой задачи предприятия кораблестроения уже обеспечены заказами на годы вперед.

«Нужно по максиму использовать ваш мощный, научный, производственный, кадровый потенциал для создания новейших кораблей всех типов», — сказал президент России.

«Отмечу, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей ВМФ превысила 70%», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в России на трёх верфях за один день были заложены шесть крупных военных кораблей.

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