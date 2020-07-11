Пекин, , 15:37 — REGNUM Бренд TikTok китайской компании ByteDance вошёл в список 100 самых ценных брендов мира по версии компании BrandZ. Рейтинг глобальных брендов опубликован на сайте организации.

Компания ByteDance выпустила международную версию сервиса для создания и просмотра коротких видео на смартфонах летом 2018 года. В 2019 году начался взрывной рост популярности сервиса, а к лету 2020 года количество пользователей TikTok превысило 700 млн человек.

Это позволило специалистам BrandZ включить TikTok в список 100 самых дорогих брендов мира, разместив его на 79 позиции. Всего на долю Китая приходится 17 брендов из 100, самыми ценными китайскими брендами признаны Alibaba (6 место) и Tencent (7 место). Возглавляют рейтинг наиболее ценных брендов американские Amazon, Apple, Mircosoft, Google и Visa.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле вице-президент США Майк Помпео заявил, что американское правительство рассматривает возможность блокировки сервиса TikTok, «угрожающего приватности и безопасности» страны.

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