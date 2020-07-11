Москва, , 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам. Об этом сообщается на сайте Сбербанка.

Сервис бесконтактной оплаты от Сбербанка, являющийся аналогом Google Pay и Apple Pay, работает с помощью технологии NFC. Для использования сервиса требуется смартфон с поддержкой NFC под управлением операционной системы Android 7.0 или более поздних версий.

Подключить сервис и привязать карту к SberPay можно с помощью мобильного банка «Сбербанк Онлайн». В настоящее время сервис поддерживает только оплату с помощью карт Visa Сбербанк, позже будет добавлена поддержка карт Mastercard и «Мир».

В пресс-службе компании Huawei отмечают, что сервис SberPay доступен пользователям смартфонов Huawei и Honor с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» на платформе AppGallery.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2017 года в России заработал сервис Google Pay для оплаты покупок при помощи смартфонов с модулями NFC.

Читайте ранее в этом сюжете: В России с 23 мая 2017 года заработает платежная система Android Pay