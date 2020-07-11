Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA установили марсоход Perseverance на ракету-носитель Atlas V. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Интеграция марсохода и ракеты-носителя позволила специалистам NASA перейти к завершающим этапам предстартовой подготовки. Планируется, что ракета-носитель будет вывезена на стартовую площадку 28 июля. Запуск с космодрома на мысе канаверал назначен на 30 июля.

Предполагается, что Perseverance совершит посадку на Марсе в феврале 2021 года. Космический аппарат оснащён семью различными научными приборами, которые будут использоваться для изучения поверхности планеты и её геологической истории.

В состав миссии также входит малый вертоёлт Mars Helicopter Scout, который отделится от марсохода после посадки. Этот 1,8-килограммовый аппарат будет использоваться для изучения возможности полётов в условиях разряженной атмосферы Марса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля в NASA объявили о переносе даты запуска ракеты-носителя Atlas V с марсоходом Perseverance на 30 июля. Первоначально запуск планировали провести на десять дней раньше.

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