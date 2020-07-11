Берлин, , 02:09 — REGNUM Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» опережает ближайшие по назначению западные разработки в области противовоздушной обороны на 15−20 лет, пишет немецкое издание Focus.

Издание приводит комментарий российского военного специалиста Игоря Коротченко, по мнению которого С-500 сможет решать текущие и перспективные задачи в области противоракетной обороны.

«Комплекс С-500 способен уничтожить практически все существующие и достойные упоминания цели в ближнем космосе и в атмосфере», — сказал он.

В статье отмечается, что лёгкой добычей для ЗРК станут даже новейшие истребители пятого поколения с применением стелс-технологий.

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Добавим, С-500 планировали принять на вооружение в 2025 году, однако, как ранее сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, они могут поступить в Вооружённые силы России уже в 2021 году.

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