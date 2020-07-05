Веллингтон, , 07:36 — REGNUM Компании Rocket Lab не удалось вывести на околоземную орбиту несколько малых спутников посредством ракеты-носителя Electron из-за сбоя при запуске. Об этом сообщает пресс-служба Rocket Lab.

Очередной запуск ракеты-носителя лёгкого класса Electron проводился с космодрома Launch Complex 1 на полуострове Махия в Новой Зеландии 4 июля. Ракета должна была вывести на орбиту несколько малых спутников компаний Spaceflight Inc., Canon Electronics Inc., Planet и In-Space Missions.

Ракета успешно стартовала, отделение первой ступени также прошло в штатном режиме. Однако примерно через четыре минуты после запуска начались неполадки, вследствие которых была утеряна ракета-носитель и полезная нагрузка.

«Мы сожалеем, что наши клиенты потеряли свои спутники… Сегодняшний сбой напомнил, что при космических запусках не прощаются ошибки. Мы разберёмся в проблеме, решим её и как можно скорее возобновим запуски», — заявил основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

Компания Rocket Lab провела первый испытательный запуск ракеты Electron в 2017 году. Неудачный запуск 4 июля прервал серию из 11 успешных пусков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня компания Rocket Lab посредством ракеты-носителя Electron вывела на околоземную орбиту пакет малых спутников, включая исследовательский аппарат американского аэрокосмического агентства NASA и три спутника Национального управления военно-космической разведки США.

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