Пекин, , 07:15 — REGNUM На околоземной орбите развёрнут экспериментальный спутник Китая Shiyan-6. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Запуск спутника был проведён 5 июля с космодрома «Цзюцюань» посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Старт прошёл в штатном режиме, спутник успешно достиг целевой орбиты. Отмечается, что этот запуск стал уже 338-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Shiyan-6 является вторым спутником этой серии. Эти аппараты используются для изучения космической среды и тестирования спутникового оборудования.

Предыдущий запуск экспериментальных спутников серии Shiyan — Xinjishu Shiyan-G и Xinjishu Shiyan-H — состоялся в конце мая. Данные аппараты предназначены для испытания новых технологий в сфере передачи данных и дистанционного зондирования Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля с космодрома «Тайюань» в северной провинции Китая Шаньси стартовала ракета-носитель Чанчжэн-4B» со спутником дистанционного зондирования Земли Gaofen.

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