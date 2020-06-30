Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Лауреатом премии BET Awards за песню «Brown skin girl» стала дочь певицы Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) и продюсера Jay-Z (Шона Кори Картера) восьмилетняя Блю Айви Картер. Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

Песня юной исполнительницы записана вместе с мамой и еще двумя исполнителями: Wizkid и Saint Jhn. Трек вошел в альбом Бейонсе «The Lion King: the gift», написанный специально для ремейка картины «Король Лев», вышедшей в 2019 году.

Композиция стала в 2019 году одной из самых популярных песен среди исполнительниц на сервисе Apple Music. Также она пользовалась большой популярностью в странах Африки.

Соперницами Картер в номинации BET Her Аward, которых обошла юная певица, стали Алиша Киз, Сиара (Сиара Принцесс Харрис), Лейтон Грин, Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон) и Rapsody (Marlanna Evans).

Таким образом дочь Бейонсе стала самым молодым лауреатом в истории премии BET Awards.

Премия BET Awards вручается афроамериканцам и другим представителям национальных меньшинств, проживающих в США. Премия вручается в области музыки, кино и спорта.