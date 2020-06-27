Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Запуск спутника GPS III 03 со космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида назначен на 30 июня, сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Для запуска спутника будет использоваться ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9. Отмечается, что ракета со спутником установлена на стартовой площадке и прошла предстартовые огневые испытания.

Запускаемый спутник относится к блоку III навигационной системы GPS. Первый спутник этого блока был запущен в 2018 году, запуск десятого и последнего спутника запланирован на 2023 год.

На 26 июня в SpaceX был запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом спутников системы Starlink. Запуск был перенесён по техническим причинам, ожидается, что он состоится после запуска ракеты-носителя с GPS-спутником.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Китае запустили последний из спутников навигационной системы «Бэйдоу», являющейся аналогом американской GPS и российской ГЛОНАСС.

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