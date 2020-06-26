Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Из-за повышенного износа реактивных двигателей истребителей пятого поколения F-22 необходимо создать резервные запасы таких двигателей, сообщают 26 июня американские СМИ со ссылкой на командование ВВС США.

Уточняется, что военные намерены обратиться в конгресс просьбой увеличить финансирование двигателестроительных предприятий, чтобы обеспечить производство и закупку авиадвигателей для замены изношенных.

Командование ВВС отмечает, что в ходе эксплуатации истребителей пятого поколения F-22 было выяснено, что установленные на этих самолетах двигатели вырабатывают свой ресурс значительно быстрее, чем указано в документации производителей.

В командовании военно-воздушными силами США уже заявили, что уже сейчас отмечается нехватка авиационных двигателей для истребителей пятого поколения F-22.

Напомним, на истребитель пятого поколения F-22 устанавливаются двухвальные реактивные двигатели Pratt&Whitney F119-PW-100. С начала производства было выпущено более 500 таких двигателей. По некоторым данным, выпуск таких двигателей был прекращен в 2013 году.

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