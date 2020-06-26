Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге в субботу, 27 июня, спустят на воду электрический катамаран «Эковольт». Он станет первым в России судном подобного типа, предназначенным для пассажирских перевозок, сообщили в городском комитете по транспорту.

Судно «Эковольт» рассчитано на проведение речных туристических прогулок и бизнес-встреч. Оно особенно пригодно для этих целей из-за принципа электродвижения, исключающего вибрации и дизельный выхлоп, как у обычных судов.

В салоне и на открытой палубе электрического судна созданы все условия для комфортного отдыха пассажиров.

Судно спустят на воду в Речном пассажирском порту. Кроме того, будет проведена закладка электрического быстроходного катамарана ECOCRUISER, созданного на той же многофункциональной платформе, что и пассажирское судно.

Напомним, в мае 2018 года в Петербурге состоялась презентация первого российского катамарана на солнечных батареях. Судно приводят в движение электродвигатели, энергию для которых вырабатывают солнечные батареи.

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Ранее, в сентябре 2017 года в Петербурге состоялась презентация пассажирского катамарана «Грифон». Судно проекта 23 290 построено из углепластика на Средне-Невском судостроительном заводе. Катамаран предназначен для перевозки 150 пассажиров на реках и в прибрежной морской зоне.

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