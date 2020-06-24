Гуанчжоу, Китай, , 15:38 — REGNUM Китайская компания WeRide запустила службу такси с самоуправляемыми автомобилями в одном из районов города Гуанчжоу. Об этом сообщает портал cnTechPost.

Компания WeRide занимается разработкой технологий беспилотного вождения с 2017 года. В 2019 году компания начала тестировать службу беспилотных такси RoboTaxi, разработанных на базе электромобилей Nissan.

23 июня операционный менеджер WeRide Лин Вэньшен рассказал, что служба успешно прошла тестирование и официально введена в эксплуатацию. Беспилотные автомобили используются для поездок в районе Хуанпу в Гуанчжоу, вызов такси осуществляется с помощью специального мобильного приложения.

Вэньшен отметил, что хоть автомобили и управляются самостоятельно, но для обеспечения безопасности в автомобилях будут присутствовать сотрудники компании, готовые взять управление в случае экстренной ситуации. В настоящее время парк беспилотных такси состоит из 20 автомобилей, в дальнейшем компания будет наращивать парк в зависимости от спроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне представитель Didi Мэн Син заявил, что к 2030 году в службе такси этой китайской компании будет более одного миллиона беспилотных автомобилей.

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