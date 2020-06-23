Токио, , 03:40 — REGNUM Суперкомпьютер Fugaku, созданный в Институте физико-химических исследований (RIKEN) в Японии, был признан самым быстрым в мире в рамках международного проекта мощнейших вычислительных систем Top500, 23 июня, сообщает агентство Kyodo.

Кроме того, изобретение японских ученых получило первые места в трех других категориях: применение в промышленности, искусственный интеллект и анализ больших данных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, используя суперкомпьютер Fugaku, японские ученые смогли создать модель распространения нового коронавируса.

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