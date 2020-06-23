Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Компания SpaceX перенесла на 25 июня старт ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink. О переносе ранее запланированного на 23 июня старта с космодрома на мысе Канаверал сообщает пресс-служба Центра космических полётов имени Кеннеди.

Новая дата старта — 25 июня в 16:34 по времени Восточного побережья США.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятым пакетом спутников Starlink был запланирован на 23 июня. Основной полезной нагрузкой станут 60 спутников группировки Starlink. В качестве попутной нагрузки на околоземную орбиту также будут выведены два малых спутника дистанционного зондирования Земли BlackSky Global компании Spaceflight Industries.

В настоящее время на околоземную орбиту выведено уже 538 спутников сети Starlink, предназначенной для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет по стандарту 5G. Всего планируется вывести на орбиту порядка 11 тысяч малых спутников весом до 500 килограмм каждый.

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