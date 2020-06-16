Пекин, , 09:14 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил модель Levin Sport для китайского авторынка. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

«Китайский» Levin отличается от обычной версии более крупным бампером, имеющим большие чёрные вставки.

Что же касается технических особенностей новинки, то у авто появилась перенастроенная система выпуска. При этом движок остался прежним. Под капотом модели, как и прежде, работает бензиновый турбированный мотор производительностью 116 «лошадей» рабочим объёмом 1,2 л. Он сочетается с вариаторной трансмиссией.

Реализация «спортивного» Levin стартует в июле 2020 года. Стоимость авто пока не сообщается.

Ранее компания Toyota официально представила рестайлинговый кроссовер Fortuner с новым турбированным дизельным мотором производительностью 204 л. с.

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