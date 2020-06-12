Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Boeing приостановила изготовление четырёх самолетов модели 737 MAX и попросило подрядчика не начинать сборку фюзеляжей для еще 16 таких самолётов. Об этом 11 июня со ссылкой на собственные источники сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, о приостановке работ авиастроительная корпорация попросила холдинг Spirit AeroSystems, в цехах которого изготавливаются, в частности, фюзеляжи для Boeing. Ему предложили приостановить работы над уже стоящими на стапелях четырьмя фюзеляжами 737 MAX, а также не начинать запланированную сборку ещё 16 фюзеляжей для этой модели.

В условиях обвального спада спроса на 737 MAX, руководство Boeing решило не создавать чрезмерное количество этих самолётов, учитывая, что в резерве у корпорации уже есть 450 готовых 737 MAX.

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