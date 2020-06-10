Берлин, , 15:21 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz планирует произвести финальную спецверсию Mercedes-Maybach S 650 с моторами V12. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Спецверсия под названием «Night Edition» выйдет в ограниченном количестве — всего 12 экземпляров. Таким образом, компания собирается завершить выпуск Mercedes-Maybach S 650 с 12-цилиндровыми двигателями.

Оборудован Mercedes-Maybach S 650 Night Edition мотором V12 на 6 л мощностью 630 «лошадей». Агрегатироваться он будет семиступенчатой коробкой передач 7G-Tronic Plus. С 0 до 100 км/ч модель сможет разогнаться за 4,7 секунды.

Кузов спецверсии будет окрашен в черный цвет Obsidian Black. У авто будет карбоновый спойлер на крышке багажника. Автопроизводители снабдят авто оригинальными колесными дисками на 20 дюймов.

В качестве основного материала для салона будет использоваться карбон и кожа наппа нескольких цветов.

Продаваться новинка будет только на американском авторынке. Стоимость Mercedes-Maybach S 650 Night Edition составит 242 950 долларов (порядка 16,7 млн рублей).

Ранее компания Mercedes-Benz сообщила, что выпустит спецверсию Mercedes-AMG S 65 под названием «Final Edition». Авто будет выпущено в количестве 130 экземпляров.

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