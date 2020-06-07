Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Исландия стала страной с наибольшим охватом мобильного приложения для контроля распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN Business.

После вспышки коронавирусной инфекции во многих странах начали разработку специальных мобильных приложений. Такие программы устанавливаются на смартфоны и отслеживают контакты людей с помощью Bluetooth или GPS. Использование этих приложений позволяет предупреждать людей в случае выявления коронавирусной инфекции у недавнего собеседника.

Эксперты из Оксфордского университета посчитали, что для достижения высокой эффективности подобных приложений их должны использовать не менее 60% населения. Журналисты CNN Business собрали доступную информацию и обнаружили, что этот показатель не достигнут ни в одной стране.

Ближе всех к этой отметке подошла Исландия, где специальное приложение использует около 40% населения. Охват приложения Trace Together в городе-государстве Сингапуре составил около 26%. При этом Сингапур стал одной из первых стран, выпустивших специальное приложение. В Индии приложение Aarogya Setu загрузили около 114 млн человек (около 8,4% от общего населения), а в Австралии — 6,1 млн человек (около 24,4%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая парламент Франции одобрил развёртывание в стране приложения StopCovid для контроля распространения коронавирусной инфекции.

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