Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Пилотируемый американский космический корабль Crew Dragon приблизился к Международной космической станции на расстояние в 200 метров перед предстоящей стыковой. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает корпорация SpaceX.

Напомним, что накануне ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту Земли американской космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту, состоящим из двух астронавтов.

Это первый пилотируемый полет данного корабля. Crew Dragon стал первым американским пилотируемым кораблем после завершения программы «Спейс Шаттл» в 2011 году.