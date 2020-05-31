Ланьчжоу, Китай, , 14:32 — REGNUM С китайского космодрома «Цзюцюань» успешно стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2D» с двумя спутниками. 31 мая об этом сообщает Global Times.

Двухступенчатая ракета-носитель вывела на околоземную орбиту два спутника: Gaofen-9 02 и Hede-4. Первый из аппаратов предназначен для дистанционного зондирования Земли, данные с этого спутника будут использоваться при городском планировании, проектировании дорожных сетей, а также в сельском хозяйстве.

Спутник Hede-4 предназначен для навигации морских и воздушных судов, а также для передачи информации устройств интернета вещей (IoT). Отмечается, что этот запуск стал 333-им для ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая китайские специалисты запустили с космодрома «Сичан» ракету-носитель «Чанчжэн-11» с двумя экспериментальными спутниками.

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